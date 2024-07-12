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Теннисист Медведев: я сказал судье что-то по-русски, но черту не переходил

Российский теннисист Медведев рассказал о споре с судьей на Уимблдоне

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Paul Childs/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что позволил себе реплику в адрес судье в полуфинальном матче Уимблдона, но не переходил черту, передает «Спорт-Экспресс».

«Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 56 минут, завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

В финале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Решающая игра состоится 14 июля.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира.

Ранее Андрей Рублев разбил себе ракеткой колено в матче Уимблдона.

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