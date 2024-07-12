Бывший спортивный директор «Динамо» похвалил игру сборной Испании

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук похвалил игру сборной Испании на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Смотрю на сборную Испании и наслаждаюсь. Игра не просто зрелая — образцовая. Как для учебника. Все быстро, четко, солидно», — сказал Орещук.

Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испания выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее тренер сборной Англии назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024.