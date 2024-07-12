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В «Динамо» рассказали, почему не продлили контракт с Шуниным

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Шунине: нам не важны личные рекорды

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РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб не продлил контракт с голкипером Антоном Шуниным из-за того, что команде требуется усиление, передает «Чемпионат».

«Мы сделали предложение Шунину провести и прощальный матч, и работу в академии. Нам важны командные достижения, а не личные рекорды», — сказал Пивоваров.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.

Ранее Шунин заявил, что мог бы еще принести пользу «Динамо».

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