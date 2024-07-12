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Российский гимнаст установил новый рекорд во время шоу на ТНТ

Гимнаст Сычугов установил рекорд России на шоу «Титаны» на ТНТ

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Пресс-служба ТНТ

Чемпион Европы по спортивной гимнастике, участник спортивного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ Александр Сычугов установил новый рекорд России по вису на плечах на перекладине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Сычугов установил данное достижение в первом выпуске шоу «Титаны». Участникам было дано задание как можно дольше продержаться на перекладине, и гимнасту удалось сохранять это положение в течение 20 минут 40 секунд.

Достижение Сычугова было официально зарегистрировано представителями Книги Рекордов России как «Наибольшая продолжительность виса на плечах на перекладине».

Чемпион Европы признался, что ему стало тяжело сохранять данное положение на перекладине уже на третьей минуте, но никто из соперников на тот момент еще не сдался, и он подумал, что единственный испытывает сложности.

«Сила воли и гимнастический характер не подвели — мысли сдаться на всем протяжении испытания не было, я просто терпел и ждал, пока все упадут», — сказал Сычугов.

Гимнаст также установил рекорд России, продержавшись в стойке на руках 5 минут 3 секунды.

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