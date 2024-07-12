Названо главное разочарование в российском футболе

Бывший защитник московского «Динамо», «Спартака» и казанского «Рубина» Владимир Гранат заявил, что его больше всего расстроил в межсезонье Российской премьер-лиги (РПЛ) тот факт, что «Динамо» отказалось продлевать контракт со своей легендой и бывшим капитаном — голкипером Антоном Шуниным. Слова Граната приводит Legalbet.

«Главное летнее разочарование — непродление Шунина. Наверное, это одна из главных историй последних десятилетий в нашем футболе, что у ЦСКА есть Игорь Акинфеев, а у «Динамо» — Антон Шунин. Очень странно, что его не продлили. Это потеря для бело-голубых! Надо ценить своих легенд», — сказал Гранат.

Контракт 37-летнего вратаря с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Воспитанник бело-голубых провел за команду 366 матчей и стал рекордсменом по этому показателю. В 125 встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Сам Шунин заявил, что руководство «Динамо» обещало продлить с ним контракт еще в декабре 2023 года, но не сдержало слово.

Ранее стала известна главная слабость «Динамо».