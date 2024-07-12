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Россиянин Гаджимагомедов проведет бой за титул чемпиона WBA с китайцем Чжаосинем

Боксер Гаджимагомедов сразится за титул чемпиона WBA в новой весовой категории

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Пресс служба IBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов проведет бой за вакантный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории до 101,6 кг. Поединок состоится 12 июля в Серпухове на арене «Колизей IBA». Об этом сообщили организаторы события.

Соперником 27-летнего Гаджимагомедова, двукратного чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады‑2020, станет 28-летний китаец Чжан Чжаосинь.

Пояс WBA считается самым престижным и старейшим, за него дрались легенды мира бокса.

Весовая категория, в которой будут выступать спортсмены, появилась в WBA только в декабре 2023 года.

Также на арене пройдут поединки за международный пояс IBA.

Арена «Колизей IBA» была построена в подмосковном Серпухове за месяц российским и международным спортивным функционером, президентом Международной ассоциации бокса (IBA), первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса Умаром Кремлевым под эгидой международной ассоциации бокса.

Комплекс возвели специально для проведения турнира серии «Ночь чемпионов IBA». Его вместимость — более 10 тыс. человек.

Организаторы турнира отмечают, что благодаря ценовой политике арены билеты на спортивные мероприятия может позволить каждый.

Напомним, бокс — единственная на сегодня дисциплина, где российские спортсмены выступают под национальным флагом.

Поединок будет транслироваться на канале «Матч ТВ». Начало в 19:00.

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