Стало известно, от чего зависит будущее форварда «Спартака» Николсона

Будущее нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона будет определено решением руководства клуба совместно с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом в комментарии Sport24 заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

«Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора. На данный момент решения нет. Николсон скоро прибудет в расположение команды, а дальше будет видно», — сказал Малышев.

27-летний ямайский форвард стал игроком «Спартака» в 2022 году, он провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах и забил 12 мячей. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды во французском «Клермоне», в его активе 28 матчей и четыре гола за эту команду. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На днях красно-белые попрощались с другим футболистом, прежде отданным в аренду, — сенегальцем Кейта Бальде. Будучи игроком «Спартака», он был арендован испанским «Эспаньолом», за который выступал в прошедшем сезоне. Его контракт с московским клубом был рассчитан до лета 2025 года, но в итоге был расторгнут за год до его истечения по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что Николсон не намерен уходить из «Спартака».