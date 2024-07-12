В «Спартаке» впечатлены настроем Станковича на работу

Настрой главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на работу в преддверии нового сезона впечатляет руководство клуба. Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

«На данном этапе меня впечатляет настрой Деяна. Он очень активно взялся за работу. Думаю, что нашим футболистам немножко тяжеловато даже. Поскольку он дает очень серьезные нагрузки. Но пока никто не жалуется и не ноет», — сказал функционер.

Малышев воздержался от обещаний и прогнозов на сезон. По его словам, все футболисты работают в режиме, который задает тренер, и уже по ходу сезона будет ясно, приносит ли эта работа результат.

Станкович возглавил «Спартак» 16 мая, ранее он работал в «Црвене Звезде» и в «Ференцвароше». Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2026 года.

«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-арбитр Стипиди заявил, что Соболев должен доказать свою состоятельность в «Спартаке».