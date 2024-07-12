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Украинского тренера лишат наград и званий за работу в России

Украинского хоккейного тренера Завальнюка лишат наград за работу в России

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МХК «Чайка»

На Украине инициирован процесс лишения спортивных и государственных званий хоккейного тренера Вячеслава Завальнюка. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинские источники.

Завальнюк в бытность хоккеистом защищал цвета сборной Украины, при этом в его активе выступления за российские команды – в том числе магнитогорский «Металлург», московское «Дринамо», СКА, «Нефтехимик» и другие. Занимал пост вице-президента Федерации хоккея Украины (ФХУ). 10 июля было объявлено, что он вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки», выступающей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). На Украине резко отреагировали на информацию о новом назначении специалиста, прежде работавшего в киевском ХК «Сокол», соучредителем которого он остается.

«Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий, в частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», — говорится в заявлении ФХУ.

В «Соколе» сообщили, что Завальнюк будет выведен из числа соучредителей. Президент «Сокола» Алексей Житник заявил, что для него стала шоком новость о трудоустройстве тренера в России.

«Когда услышал о новости с «Чайкой», поначалу даже не поверил. Подумал, что это «утка». Но потом проверил и понял, что это правда. Был в шоке. В голову приходила только нецензурная брань. Даже не мог представить такого позора», — утверждает функционер.

Ранее тренер «Зенита» Тимощук подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола и потребовал вернуть все титулы.

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