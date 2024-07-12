«Аталанта» договорилась о продаже Миранчука в США

Итальянская «Аталанта» и американская «Атланта Юнайтед» договорились о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом на своем сайте сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны согласовали условия предстоящего трансфера. При этом подчеркивается, что сам Миранчук еще не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру.

Условия возможной сделки не уточняются. Однако прежде в СМИ появлялась информация о том, что «Аталанта» не намерена расставаться с российским полузащитником меньше, чем за €15 млн.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Алексей является воспитанником московского «Локомотива». В активе полузащитника 45 матчей за сборную России и семь забитых мячей.

Ранее Губерниев заявил, что критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки.