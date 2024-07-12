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«Химки» объявили о переходе игрока «Оренбурга»

Футболист «Оренбурга» Вера перешел в «Химки»

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ФК «Химки»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера перешел из «Оренбурга» в «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

«Вера — воспитанник аргентинского клуба «Ланус». С 2022 года футболист выступал за «Оренбург», где сыграл 60 матчей в России, забил три мяча и отдал 12 голевых передач.
Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 31 очко, на балл опередив финишировавший в зоне стыковых матчей «Пари НН». В 30 матчах оренбуржцы одержали семь побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

«Химки» вернулись в РПЛ после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Именно махачкалинцы станут соперником «Химок» в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Эта игра состоится в Московской области на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Химок» Артига высказался о возможном переходе нападающего Дзюбы.

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