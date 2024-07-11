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Названы фавориты нового сезона Первой лиги

Руководитель «Шинника» Побегалов назвал «Урал» фаворитом Первой лиги

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Телеграм-канал «ФК «Урал»

Предстоящий розыгрыш Первой лиги будет наиболее интригующим за последние годы, а его фаворитами будут в том числе команды, выбывшие по итогам прошлого сезона из Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил спортивный координатор ярославского «Шинника» Александр Побегалов.

«Уровень конкуренции в предстоящем сезоне Первой лиги будет наивысший. За последние годы это будет самый интригующий сезон. Есть ряд команд, которые ставят цель вернуться в РПЛ, есть те, кто уже не первый год хотят подняться выше. Присутствуют и другие амбициозные клубы, которые не хотят быть на задворках», — сказал Побегалов.

Руководитель «Шинника» назвал фаворитов турнира. По его словам, это будут команды, ранее игравшие в РПЛ - «Урал», «Балтика», «Торпедо», «Сочи». Также в числе фаворитов Побегалов назвал «Родину».

Эксперт подчеркнул, что не считает Первую лигу в новом сезоне интереснее РПЛ. При этом второй по силе дивизион российского футбола будет интересен сам по себе с точки зрения внутренней интриги. Новый сезон Первой лиги начнется 13 июля матчем между «Арсеналом» и «Черноморцем».

Ранее стало известно, что медийный клуб «Амкал» сыграет в Кубке России сезона-2024/25.

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