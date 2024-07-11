Российский тренер рассказал, кто выиграет финал Евро-2024

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что считает Испанию фаворитом финального матча Евро-2024 против Англии, передает Sport24.

«Англии на Евро в большей степени повезло. Они играют примитивно, не создавая особо моменты. А испанцы реально хорошая команда. Так что, думаю, они обыграют Англию со счетом 2:1», — сказал Колыванов.

Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испании выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее Андрей Аршавин назвал успехом для Нидерландов выход в 1/2 финала Евро.