Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о задачах перед новых тренером

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что главный тренер команды Деян Станкович заинтересован занять место не ниже второго в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Прописали ли задачу новому тренеру? Не хотел бы рассказывать детали контракта. Скажем так, он не заинтересован в результате ниже второго места», — сказал Малышев.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

В середине апреля 2024 года «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

Ранее Станкович заявил, что знаком с дьяволом.