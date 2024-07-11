Тарасова: участие в Олимпиаде не заменят никакие деньги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян получил от Олимпийского комитета России (ОКР) 500 тысяч рублей в качестве компенсации из-за недопуска в Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Участия в Олимпиаде не заменят никакие деньги. Но все‑таки выплаты лучше, чем ничего. Размер выплат нормальный, хорошо, что ОКР этим занимается», — сказала Тарасова.

11 июля ОКР объявил, что выплатил компенсации 245 спортсменам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МИД РФ предупредили россиян об угрозах на ОИ-2024.