Овечкин: мы бы попылили на Евро

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что следить за матчами Евро-2024.

«Конечно, хочется, чтобы сборная России играла на чемпионате Европы. Мы не то что не затерялись бы, мы бы попылили там, сделали пару сюрпризиков», — сказал Овечкин.

В финальном матче Евро-2024 сыграют сборные Англии и Испании, встреча состоится 14 июня.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее определились финалисты Евро-2024.