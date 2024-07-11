Названа причина победы Англии над голландцами в полуфинале Евро-2024

Пенальти, назначенный в ворота сборной Нидерландов, стал одним из ключевых моментов полуфинального матча чемпионата Европы по футболу, в котором «оранжевые» играли с национальной командой Англии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Один момент решает. Это равные команды. Голландцы начали хорошо и реализовали свой шанс. Но пенальти во многом надломил игру, конечно, это был один из ключевых моментов – и потом удача повернулась к англичанам. Хотя не скажу, что они выглядели сильнее, но играли лучше, чем в предыдущих матчах. Потом, у них подбор исполнителей очень хороший. Поэтому здесь они все-таки выиграли за счет удачи и более высокого индивидуального мастерства», — сказал эксперт.

Англия одержала волевую победу над Нидерландами со счетом 2:1. На гол Хави Симонса на 7-й минуте гости ответили точным ударом Гарри Кейна с 11-метровой отметки. Точку в матче поставил гол Олли Уоткинса на 91-й минуте. В финале англичане сыграют со сборной Испании, этот матч состоится в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что Франция не создавала моментов на Евро-2024.