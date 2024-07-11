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Игрок сборной Уругвая бросил стул в колумбийских фанатов из-за неприличных жестов

Игрок сборной Уругвая Нуньес бросил стул в колумбийских фанатов на Кубке Америки

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Global Look Press

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес, который на клубном уровне выступает за «Ливерпуль», стал участником одного из скандальных эпизодов после матча полуфинала Кубка Америки с национальной командой Колумбии. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Фанаты соперника начали оскорблять Нуньеса с трибуны, показывать ему неприличные жесты, а в ответ футболист швырнул в них стулом.

Также Нуньес принял участие в массовой драке между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими фанатами.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в американском городе Шарлотта, завершилась со счетом 1:0 в пользу Колумбии. Единственный гол в этом поединке оформил Жефферсон Лерма. Колумбийские футболисты играли больше одного тайма в меньшинстве: на 45+1 минуте Даниель Муньос получил вторую желтую карточку.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет с Аргентиной, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Канады — 2:0. Финал Кубка Америки будет проведен в ночь на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина драки между игроками сборной Уругвая и колумбийскими фанатами.

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