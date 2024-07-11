Названа причина драки между игроками сборной Уругвая и колумбийскими фанатами

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес, говоря о причине драки с болельщиками сборной Колумбии после матча полуфинала Кубка Америки, заявил, что фанаты на определенном секторе создали угрозу для семей футболистов. Его слова приводит El Observador.

«Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорожденными детьми. Не было ни одного полицейского, они ушли через полчаса, а мы стояли за своих», — заявил он.

Инцидент произошел сразу после окончания матча. В авангарде уругвайских игроков выступил Дарвин Нуньес, который выступает в английском «Ливерпуле», футболиста пытались остановить сразу десять человек.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в американском городе Шарлотта, завершилась со счетом 1:0 в пользу Колумбии. Единственный гол в этом поединке оформил Жефферсон Лерма. Колумбийские футболисты играли больше одного тайма в меньшинстве: на 45+1 минуте Даниель Муньос получил вторую желтую карточку.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет с Аргентиной, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Канады — 2:0. Финал Кубка Америки будет проведен в ночь на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.

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