Щербакова сравнила себя с косметическим средством

Российская фигуристка Анна Щербакова сравнила себя с лайнером для стрелок. Ее слова передает Telegram-канал «А у меня ФК в сердце».

«С каким косметическим средством я могу себя сравнить? Так сложно ответить. Но я думаю, что с лайнером для стрелок. Потому что я думаю, что он может очень сильно менять взгляд, как и настроение», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее Щербакова рассказала, что совсем недавно она начала приступать к тренировкам.