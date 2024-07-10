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Лидера сборной России призвали отказаться от переезда в США

Экс-футболист Сенников призвал Миранчука отказаться от перехода в клуб из США

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал футболиста итальянской «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука отказаться от перехода в американский клуб «Атланта Юнайтед», выступающий в MLS (Major League Soccer — высший футбольный дивизион США и Канады). Слова Сенникова приводит Legalbet.

«Туда надо после 30 лет уезжать — карьеру заканчивать. В прошлом сезоне Миранчук прибавил, выиграл Лигу Европы. Алексей в отличной форме. Не то время для перехода», — сказал Сенников.

Бывший игрок «Локомотива» подчеркнул, что уровень итальянской Серии А намного выше американской MLS. По мнению Сенникова, Миранчуку стоит перейти в «Атланту Юнайтед» только в одном случае: если он хочет пожить в США.

СМИ сообщили, что американский клуб готов выплатить итальянской «Аталанте» €11 млн за переход российского полузащитника.

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, забил три мяча и отдал шесть голевых пасов.

В Лиге Европы 28-летний россиянин сыграл в 10 встречах и отдал четыре результативных передачи.

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