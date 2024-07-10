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Названы причины провальной игры Мбаппе на Евро-2024

Экс-футболист Самедов: может, Мбаппе не хватало уверенности на Евро

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Fabio Ferrari/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов предположил, что футболисту сборной Франции Килиану Мбаппе не хватало уверенности на Евро-2024, передает «Спорт день за днем».

«От Мбаппе стоило ожидать большего в заключительной части, где он должен быть решать. Как вчера в матче с Испанией у него был момент. В другой бы ситуации решил», — сказал Самедов.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

В полуфинале Евро Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия.

Ранее стало известно, когда состоится презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала».

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ЕВРО 2024
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