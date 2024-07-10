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Александр Емельяненко о своем брате Федоре: он поступал не по-братски

Боец Александр Емельяненко: мой брат Федор поступал не по-братски

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РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал об очных поединках по самбо и дзюдо со своим братом Федором, обвинив его в кровожадности, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы с Федей выходили по боевому самбо, по дзюдо. Но, правда, раньше он кровожадно поступал. Неправильно чуть-чуть, не по-братски. Чтобы все увидели, какой он красавчик», — сказал Александр.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, почему не состоится его бой с Майком Тайсоном.

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