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«Мы были не очень свежими»: тренер сборной Франции объяснил вылет с Евро

Тренер сборной Франции о вылете с Евро: мы недостаточно часто шли в атаку

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Franck Fife/Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения команды от Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024 оценил ситуацию и объяснил, что не получилось у французских футболистов. Его слова приводит Его слова приводит RMC Sport.

«Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам повезло, что мы открыли счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и были не очень свежими, и это привело к техническим ошибкам. Мы недостаточно часто шли в атаку», — заявил Дешам.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024.

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