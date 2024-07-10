«У молодых будет меньше шансов»: капитан ЦСКА о новом лимите на легионеров

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» оценил тот факт, что с сезона-2024/25 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вернется к лимиту в пять легионеров.

В сезоне-2023/24 действовал сокращенный лимит — до трех иностранных игроков в заявке на матч. При этом легионерами не считались хоккеисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Кубы.

«Я абсолютно спокойно отношусь к этим изменениям, мы все равно ни на что повлиять не сможем, — сказал Нестеров. — Остается только принимать эту данность. Но у молодых будет меньше шансов, потому что конкуренция станет больше. Тем не менее это будет хорошим стимулом, чтобы работать усерднее».

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