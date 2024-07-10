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Стало известно об уникальном таланте Кучерова

Капитан ЦСКА Нестеров: у Кучерова с детства талант реализовывать любой момент

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал об уникальном таланте нападающего клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Нестеров и Кучеров в один год попали в фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз Кранч» — и затем вместе играли за главную команду.

«У нас с Кучеровым шикарные отношения — мы даже вместе жили, но его слишком быстро подняли во взрослую команду. Мы всегда дружили, хорошо общаемся, так что все отлично», — сказал Нестеров.

Олимпийский чемпион признался, что его не удивило превращение Кучерова в суперзвезду НХЛ.

«Никаких сюрпризов для меня не было. Никита очень много работает, и у него с детства талант: он реализует любой полумомент», — отметил Нестеров.

Кучеров провел в составе «Тампы» 725 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых забросил 319 шайб и отдал 553 результативных передач.

Российский нападающий дважды завоевал Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл, почему вернулся из США в Россию.

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