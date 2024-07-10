Медведев объяснил, почему играть против Алькараса тяжело

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции рассказал, что особенного есть в игре испанского спортсмена Карлоса Алькараса, против которого он сыграет в полуфинале Уимблдона.

«Во время матча с ним ты знаешь, что, откуда бы он ни нанес свой удар, это может быть виннерс. В мире почти нет таких игроков, которые так часто могут ударить виннерс по линии после кросса. Карлос способен на любой удар из любой позиции, и поэтому против него так нелегко играть», — заявил Медведев.

Медведев и Алькарас сыграют полуфинал 12 июля, ориентировочное время начала — 15:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

До этого Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова. При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев принял приглашение и сыграет в Париже

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева победить на Уимблдоне.