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Месси признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки

Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Канада в 1/2 финала Кубка Америки

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Lee Smith/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком полуфинала Кубка Америки, в котором его команда сразилась с Канадой.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд, завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес.

Для Месси этот гол стал первым на турнире.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сразится с победителем противостояния между национальными командами Уругвая и Колумбии.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).

В четвертьфинале обе команды победили в сериях пенальти – Аргентина одолела Эквадор (1:1, 4-2), а Канада была сильнее Венесуэлы (1:1, 4-2).

Ранее Александр Мостовой сравнил Месси и Марадону.

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