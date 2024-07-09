Испания обыграла Францию и стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании по футболу обыграла Францию в матче 1/2 финала Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Сборная России отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который проходит в эти дни на полях Германии.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024.