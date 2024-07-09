Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарпищев оценил шансы Медведева победить на Уимблдоне

Тарпищев о шансах Медведева на победу на Уимблдоне: все возможно

close
100%
Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что у Даниила Медведева есть шансы на победу на Уимблдоне, передает ТАСС.

«Помимо такой же игры, какую Даня показал с Синнером, очень важно успевать восстанавливаться. Если это получится, то все возможно», — сказал Тарпищев.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В полуфинале Медведев сразится с Карлосом Алькарасом.

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Медведев заявил, что матч с Синнером получился тяжелым.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами