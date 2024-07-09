Дзюба ведет переговоры с несколькими клубами

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что его клиент ведет переговоры с несколькими клубами, передает «Спорт-Экспресс».

«Химки» — один из вариантов. Что касается вариантов для Артема, то ведем диалог с несколькими клубами. Артем готовится к сезону индивидуально, находится в отличной форме», — сказал Гольдман.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За национальную российскую команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России.