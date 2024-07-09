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Экс-игрок сборной России сравнил команды Испании и Франции

Тренер Черышев: в противостоянии Франции и Испании нет фаворита

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Alberto Lingria/Reuters

Экс-нападающий московского «Динамо», хихонского «Спортинга» и других испанских клубов, а также национальной сборной России Дмитрий Черышев, в данный момент возглавляющий выступающий в Первой лиге ярославский «Шинник», оценил шансы Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы.

«Многие футболисты сборной Франции играют в испанском чемпионате. Могу сказать, что матч будет очень интересный, это будет практически противостояние испанского футбола. Есть статистика, в которой говорится, что сборная Испании не обыгрывала хозяев чемпионата Европы, но все-таки испанцы преодолели этот рубеж и победили в матче с хозяевами – немцами», — приводит слова Черышева ODDS.ru.

Также специалист отметил, что выделить фаворита в этом противостоянии невозможно, поскольку встретятся равноценно сильные команды. Особенно Черышев выделил мышление футболистов обеих сборных, поэтому, по его мнению, все решат действия в обороне и реализация моментов. При этом сам специалист будет болеть за команду Испании. Сборная Испании у букмекеров считается фаворитом противостояния.

Ранее Альваро Мората пожаловался на отношение к нему в Испании.

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