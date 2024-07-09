Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В полуфинале Медведев сразится с победителем пары Карлос Алькарас — Томми Пол.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Андрей Рублев проиграл в первом круге Уимблдона 122-й ракетке мира.