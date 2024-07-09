Грузинский боец UFC назвал Россию врагом

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что ему была важна победа над россиянином Петром Яном, назвав Россию врагом. Об этом передает Sport24 со ссылкой на интервью Двалишвили Майклу Биспингу.

«Я горжусь своей победой над русским, Петром Яном. Все потому что он хулиган. Мне не нравится политика России. В любой стране есть хорошие люди. Его страна — враг моей страны», — сказал Двалишвили.

В марте 2023 года грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей.

10 марта 2024 года на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Ранее Камил Гаджиев объяснил, благодаря чему Петр Ян снова сможет побороться за чемпионский титул.