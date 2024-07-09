Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузинский боец UFC назвал Россию врагом

Грузинский боец UFC Двалишвили заявил, что считает Россию врагом

close
100%
Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что ему была важна победа над россиянином Петром Яном, назвав Россию врагом. Об этом передает Sport24 со ссылкой на интервью Двалишвили Майклу Биспингу.

«Я горжусь своей победой над русским, Петром Яном. Все потому что он хулиган. Мне не нравится политика России. В любой стране есть хорошие люди. Его страна — враг моей страны», — сказал Двалишвили.

В марте 2023 года грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей.

10 марта 2024 года на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Ранее Камил Гаджиев объяснил, благодаря чему Петр Ян снова сможет побороться за чемпионский титул.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами