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Рудковская об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»: приезжают к нам за лучшей жизнью

Рудковская назвала чудовищным случаем изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала в своем Telegram-канале на новость об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ».

«Чудовищный случай насилия. И снова против женщины. Эти люди приезжают к нам за лучшей жизнью, деньгами, но умудряются творить такое», — написала Рудковская.

Всех троих подозреваемых в изнасиловании задержали. Одним из них оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников — 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира, сообщал Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц». По этой статье назначается лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ».

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