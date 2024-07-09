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Стало известно, как на форму Медведева повлияет отказ Димитрова в четвертом круге Уимблдона

Экс-теннисист Ольховский: Медведев сохранил силы на Синнера

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Hannah Mckay/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации Даниила Медведева, который перед четвертьфиналом на Уимблдоне против Янника Синнера получил в четвертом круге победу над болгарином Григором Димитровым в результате отказа от продолжения борьбы последнего из-за травмы в первом сете при счете 4:3.

«Мне кажется, это не имеет значения. Если бы это была победа в трех-четырех сетах, это было бы хорошо для игры, чтобы лучше почувствовать это покрытие. С другой стороны, он сохранил силы, настроился на следующий матч. Он сыграл уже достаточно игр, полон энергии. Но в то же время, может быть, лучше было, если бы сыграл и победил», — считает Ольховский.

Медведев ведет у Синнера по личным встречам со счетом 6-5, при этом россиянин выиграл первые шесть встреч, но уступил в следующих пяти. Последнюю победу над итальянцем Даниил одержал в 2023 году. В текущем сезоне он уступил лидеру мирового рейтинга в двух встречах, включая финал Australian Open, где Медведев вел по сетам со счетом 2-0.

Ранее Янник Синнер поддержал Анну Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.

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