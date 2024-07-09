Названы игроки, чей уход ослабит «Локомотив»

Уход полузащитника Антона Миранчука и вратаря Маринато Гильерме ослабит московский «Локомотив». Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» высказал экс-нападающий «железнодорожников» и сборной России Ари.

«Мы все будем очень скучать по Гильерме и Антону Миранчуку в «Локомотиве», это игроки высокого уровня. Даже если железнодорожники возьмут им на замену качественных футболистов, уход ребят все равно ощутимо скажется на клубе», — сказал Ари.

Миранчук и Гильерме покинули клуб по истечении контрактов. Ожидается, что полузащитник продолжит карьеру в зарубежном чемпионате. В свою очередь, опытный голкипер пока не знает, где будет играть — он признался, что не ожидал расставания с «Локомотивом».

Кроме них, красно-зеленых покинул еще ряд игроков. Ушли Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Артем Дзюба и Антон Худяков. Кроме того, не останутся в «Локо» выступавшие в прошлом сезоне за другие команды на правах аренды Вильсон Изидор, Дмитрий Рыбчинский, Тин Едвай и Гирано Керк.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 20 июля. В первом туре «Локомотив» дома примет тольяттинский «Акрон».

Ранее «Химки» разгромили в товарищеском матче медиакоманду «Рома» со счетом 10:0.