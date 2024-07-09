Олимпийский чемпион раскрыл разницу между российским хоккеем и НХЛ

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» назвал главную сложность игры в НХЛ с точки зрения защитника.

Нестеров выступал за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2014 по 2017 год, а затем был обменян в «Монреаль Канадиенс», после чего вернулся в Россию — подписал контракт с ЦСКА.

«В чем главная сложность игры в НХЛ для защитника? Необходимость быстро принимать решения», — сказал олимпийский чемпион.

Нестеров отметил, что по возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ему пришлось перестроить свою игру.

«На тот момент в КХЛ еще были большие площадки и нужно было кататься и двигаться чуть больше. Но игра здесь все равно чуть медленнее, чем в НХЛ, поэтому больших проблем не возникло», — сказал защитник.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл главную сложность при переезде в США.