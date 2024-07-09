Олимпийский чемпион раскрыл главную сложность при переезде в США

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» назвал самую большую сложность при переезде в США.

Нестеров выступал за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2014 по 2017 год, причем сначала играл за фарм-клуб «Тампы» — «Сиракьюз Кранч» — во втором по силе дивизионе страны — Американской хоккейной лиге (АХЛ). Затем защитник был обменян в «Монреаль Канадиенс», после чего вернулся в Россию — подписал контракт с ЦСКА.

«Самой большой трудностью при переезде в США был языковой барьер. Я учил английский по ходу. Когда всех русскоязычных ребят подняли с Американской хоккейной лиги в НХЛ, переводить стало некому, спрашивать не у кого, и я потихоньку учил сам, занимался с преподавателем», — сказал Нестеров.

Олимпийский чемпион отметил, что многому научился за время игры в НХЛ.

«Тампа» дала мне очень многое. Мы выходили в финал Кубка Стэнли, плюс у нас был хороший коллектив, да и в целом я был молод, и мне было безумно интересно», — сказал Нестеров.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о трудностях в США: «Перенес сотрясение, перелом руки».