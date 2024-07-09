Судью, замешанного в договорняках, не снимут с полуфинала Евро-2024

Немецкий арбитр Феликс Цвайер не будет снят с полуфинального матча чемпионата Европы по футболу — 2024, несмотря на то, что в преддверии игры в СМИ активно обсуждается скандал с договорными матчами, в котором он был замешан. Об этом сообщает Daily Mail.

Бригада во главе с Цвайером должна обслужить встречу сборных Нидерландов и Англии. Она состоится в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В бригаду Цвайера войдут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, резервный арбитр — Даниэль Зиберт. Видеоассистентом на этой игре будет Бастиан Данкерт. Стоит отметить, что Цвайер уже работал на матче с участием голландской команды на этом турнире — его бригада обслуживала матч 1/8 финала Румыния — Нидерланды, завершившейся разгромной победой «оранжевых» со счетом 3:0. В общей сложности, предстоящий полуфинал станет для него уже четвертым матчем на Евро-2024.

Цвайер известен тем, что в 2005 году оказался фигурантом скандала вокруг договорных матчей во второй и третьей немецких лигах. Тогда арбитр был лайнсменом у главного обвиняемого по делу Роберта Хойзера, позже Цвайер вошел в число инициаторов расследования в отношении Хойзера. При этом лишь в 2014 году стало известно, что за девять лет до этого Цвайер был дисквалифицирован на полгода из-за получения взятки от Хойзера в размере €300.

Ранее экс-игрок Попов сравнил чемпионат Европы с Лигой чемпионов.