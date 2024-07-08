В клубе Овечкина произошла перестановка

Американский функционер Крис Патрик назначен старшим вице-президентом и генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

«Его видение, обширный опыт, хоккейная хватка и оценка игроков делают его идеальным лидером, который будет вести нашу команду вперед. Мы уверены, что он преуспеет в новой роли», — заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее в «Вашингтоне» облегчили жизнь Овечкину.