Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщинам отказали в возможности стать хоккейным тренером в России

Агент Князев отказался верить в то, что женщина может тренировать в России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака», «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса», а ныне — хоккейный агент — Кирилл Князев отказался верить в то, что в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться женщина-тренер. Ранее в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» вошла 32-летний специалист Джессика Кэмпбелл. Слова Князева приводит Legalbet.

«В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится. Пока это выглядит нереальным. Я не могу себе представить, как это будет выглядеть вообще», — сказал бывший хоккеист.

Князев допустил, что назначение женщины-тренера в КХЛ может произойти в мечтах, однако заявил, что на практике не встречал среди женщин хоккейных специалистов высокого уровня.

«Хоккей не стоит на месте, может, через несколько лет женщина появится в тренерском штабе, если помечтать. Может, они и с неплохим тренерским мышлением, менеджерскими качествами, но их нигде нет», — сказал Князев.

До назначения в главную команду «Сиэтла» Джессика Кэмпбелл два года работала в тренерском штабе фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Теперь Кэмпбел займет должность ассистента главного тренера «Сиэтл Кракен». Она является первой женщиной, которая была назначена на этот пост в клубе НХЛ.

Ранее Ничушкин раскрыл детали инцидента с пьяной женщиной в его номере.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами