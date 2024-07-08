Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смолов станет лучшим бомбардиром РПЛ, заявила Смородская

Смородская предположила, что Федор Смолов станет лучшим бомбардиром РПЛ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что 34-летний нападающий «Краснодара» Федор Смолов поборется за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. Слова Смородской приводит Legalbet.

«Да, в товарищеских матчах Смолов раззабивался (форвард поразил ворота «Ростова» (3:2) и махачкалинского «Динамо» (2:0) во время предсезонной подготовки «Краснодара». — «Газета.Ru»).

Может быть, в «Краснодаре» у Федора будет вторая молодость. Возможно, и на лучшего бомбардира Российской премьер-лиги он сможет замахнуться. У Смолова есть все данные для этого», — сказала Смородская.

Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее игрок ЦСКА стал отцом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами