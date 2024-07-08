Смолов станет лучшим бомбардиром РПЛ, заявила Смородская

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что 34-летний нападающий «Краснодара» Федор Смолов поборется за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. Слова Смородской приводит Legalbet.

«Да, в товарищеских матчах Смолов раззабивался (форвард поразил ворота «Ростова» (3:2) и махачкалинского «Динамо» (2:0) во время предсезонной подготовки «Краснодара». — «Газета.Ru»).

Может быть, в «Краснодаре» у Федора будет вторая молодость. Возможно, и на лучшего бомбардира Российской премьер-лиги он сможет замахнуться. У Смолова есть все данные для этого», — сказала Смородская.

Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

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