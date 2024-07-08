Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион объяснил, в чем НХЛ пример для России

Экс-хоккеист Кожевников: может, в России придем к женщинам-тренерам

close
100%
Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион и знаменитый в прошлом советский хоккеист Александр Кожевников прокомментировал назначение Джессики Кэмпбелл на пост тренера по физподготовке в клубе Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен».

«Вроде бы нормальная вещь для НХЛ. Может, и в России когда-то придем к этому. Но надо понимать, что она там будет делать. Может, она там гимнастику делать будет. Не знаю, какую работу она там будет выполнять. Для меня это не событие, для вас — событие. Ну, вошла и вошла в тренерский штаб. Я не против женщин в хоккее, но надо понимать, что она будет делать», — цитирует Кожевникова Legalbet.

32-летняя Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в командах НХЛ. До «Сиэтла» она работала в национальной команде Германии, а также входила в штаб Дэна Байлсмы в фарм-клубе «Кракена» «Коачелла Вэлли Файрбердз». В «Сиэтл» она была назначена после того, как Байлсма стал главным тренером клуба. В предыдущем сезоне «Кракен» не смог выйти в плей-офф, хотя годом ранее обыграл в первом раунде действовавшего на тот момент чемпиона лиги «Колорадо Эвеланш» (4-3).

Ранее Сергей Бобровский высказался о решении IIHF не включать россиян в статью о Кубке Стэнли.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами