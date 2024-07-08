Олимпийский чемпион объяснил, в чем НХЛ пример для России

Двукратный олимпийский чемпион и знаменитый в прошлом советский хоккеист Александр Кожевников прокомментировал назначение Джессики Кэмпбелл на пост тренера по физподготовке в клубе Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен».

«Вроде бы нормальная вещь для НХЛ. Может, и в России когда-то придем к этому. Но надо понимать, что она там будет делать. Может, она там гимнастику делать будет. Не знаю, какую работу она там будет выполнять. Для меня это не событие, для вас — событие. Ну, вошла и вошла в тренерский штаб. Я не против женщин в хоккее, но надо понимать, что она будет делать», — цитирует Кожевникова Legalbet.

32-летняя Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в командах НХЛ. До «Сиэтла» она работала в национальной команде Германии, а также входила в штаб Дэна Байлсмы в фарм-клубе «Кракена» «Коачелла Вэлли Файрбердз». В «Сиэтл» она была назначена после того, как Байлсма стал главным тренером клуба. В предыдущем сезоне «Кракен» не смог выйти в плей-офф, хотя годом ранее обыграл в первом раунде действовавшего на тот момент чемпиона лиги «Колорадо Эвеланш» (4-3).

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