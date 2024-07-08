Чемпионат Европы сравнили с Лигой чемпионов

Бывший футболист Алексей Попов, дважды выигравший чемпионат России в составе казанского «Рубина», заявил, что чемпионат Европы изжил себя как турнир из-за усталости футболистов после тяжелого клубного сезона с обилием матчей.

«Большое количество скучных игр на чемпионате Европы связано с тем, что командам топ-уровня этот фестиваль вообще не нужен. Они нажрались уже футболом! Никому не нужный чемпионат Европы. Люди, которые выигрывают Лигу чемпионов и борются за самые высокие места в лучших лигах, не будут плакать, если не выиграют Евро, они не расстроятся», — приводит слова Попова Legalbet.

По мнению Попова, незрелищная игра на турнире обладающей звездным составом сборной Англии связана с тем, что футболисты либо уже отдыхают, либо просто не мотивированы на победу в чемпионате Европы. Специалист считает, что Евро себя изжил и серьезно проигрывает в сравнении с Лигой чемпионов.

На Евро-2024 остались в борьбе четыре сборные, добравшиеся до стадии полуфиналов. Испания встретится с Францией, а сборная Англии померяется силами с Нидерландами.

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