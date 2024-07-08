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Кубок Гагарина призвали отвезти в Канаду

Тренер Крикунов: в Канаде народ пошел бы смотреть на Кубок Гагарина

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Экс-главный тренер сборной России, а также клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Крикунов заявил, что канадские болельщики с удовольствием пришли бы смотреть на Кубок Гагарина, если бы его привезли за океан.

«Не знаю, насколько будет интересен Кубок Гагарина иностранцам, если его куда-то привезти. Наши ребята его возят по своим городам, клубам. Но насчет иностранцев не знаю. Кстати, если Кубок Гагарина привезет на родину канадский игрок, то народ пойдет на него смотреть! В Канаде все, что связано с хоккеем, находится в огромном приоритете», — цитирует Крикунова Legalbet.

По мнению специалиста, канадские болельщики помешаны на этой игре, не замечая других видов спорта рядом с хоккеем, а потому выставленный где-то Кубок Гагарина был бы для них раритетом, который нужно увидеть.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», со счетом 4-0 в серии в финале одолевший считавшийся фаворитом ярославский «Локомотив».

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