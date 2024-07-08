«Спартак» подписал рекордный контракт с букмекером

Московский «Спартак» заключил с букмекерской компанией крупнейший контракт в истории России. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на осведомленные источники.

Красно-белые заключили соглашение с компанией Winline в конце 2023 года, но детали контракта не разглашались. Теперь же стало известно, что контракт, который рассчитан до лета 2028 года, подписан на сумму до 1,2 млрд рублей в год.

По данным источника, букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — сумма выросла с 350 млн до 1,2 млрд. При этом ожидается, что клуб ежегодно будет получать по этому соглашению порядка 800 млн рублей. Остальные средства будут расходоваться на совместные проекты. Кроме того, стороны обсуждали вероятность дальнейшего увеличения инвестиций в клуб вне рамок контракта.

Предыдущим рекордсменом по ежегодному контракту с букмекером было «Динамо». В 2023 году бело-голубые клуб заключил контракт с компанией BetBoom на 3,5 года на сумму 3,5 млрд. Но тогда букмекер выкупил за эту сумму не только позицию беттингового партнера, но и титульного. В контракте «Спартака» же упоминается только букмекерский пакет.

Ранее экс-игрок Сычев призвал Соболева объясниться о возможном переходе в «Зенит».