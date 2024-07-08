Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» подписал рекордный контракт с букмекером

Контракт «Спартака» с букмекером стал крупнейшим в истории России

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский «Спартак» заключил с букмекерской компанией крупнейший контракт в истории России. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на осведомленные источники.

Красно-белые заключили соглашение с компанией Winline в конце 2023 года, но детали контракта не разглашались. Теперь же стало известно, что контракт, который рассчитан до лета 2028 года, подписан на сумму до 1,2 млрд рублей в год.

По данным источника, букмекер увеличил стоимость контракта по сравнению с предыдущим почти в три раза — сумма выросла с 350 млн до 1,2 млрд. При этом ожидается, что клуб ежегодно будет получать по этому соглашению порядка 800 млн рублей. Остальные средства будут расходоваться на совместные проекты. Кроме того, стороны обсуждали вероятность дальнейшего увеличения инвестиций в клуб вне рамок контракта.

Предыдущим рекордсменом по ежегодному контракту с букмекером было «Динамо». В 2023 году бело-голубые клуб заключил контракт с компанией BetBoom на 3,5 года на сумму 3,5 млрд. Но тогда букмекер выкупил за эту сумму не только позицию беттингового партнера, но и титульного. В контракте «Спартака» же упоминается только букмекерский пакет.

Ранее экс-игрок Сычев призвал Соболева объясниться о возможном переходе в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами