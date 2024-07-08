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Полуфинал Евро обслужит судья, прежде дисквалифицированный за договорняки

Нидерланды и Англию на ЧЕ-2024 рассудит арбитр Цвайер, судивший договорные матчи

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IMAGO/Global Look Press

Немецкий арбитр Феликс Цвайер получил назначение на полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу – 2024 между сборными Нидерландов и Англии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В бригаду Цвайера войдут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, резервный арбитр — Даниэль Зиберт. Видеоассистентом на этой игре будет Бастиан Данкерт. Стоит отметить, что Цвайер уже работал на матче с участием голландской команды на этом турнире — его бригада обслуживала матч 1/8 финала Румыния — Нидерланды, завершившейся разгромной победой «оранжевых» со счетом 3:0. В общей сложности, предстоящий полуфинал станет для него уже четвертым матчем на Евро-2024.

Цвайер известен тем, что в 2005 году оказался фигурантом скандала вокруг договорных матчей во второй и третьей немецких лигах. Тогда арбитр был лайнсменом у главного обвиняемого по делу Роберта Хойзера, позже Цвайер вошел в число инициаторов расследования в отношении Хойзера. При этом лишь в 2014 году стало известно, что за девять лет до этого Цвайер был диквалифицирован на полгода из-за получения взятки от Хойзера в размере €300.

Полуфинал Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится в среду, 10 июля. Днем ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором встретятся Испания и Франция — соперников рассудит словенец Славко Винчич. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» Ловчев предсказал Испании победу на Евро-2024.

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