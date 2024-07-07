Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

В четвертьфинале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв 220 ракетке мира.