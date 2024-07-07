Корнеев: вопрос в том, кто рискнет взять Дзюбу на огромную зарплату

Бывший футболист Игорь Корнеев считает, что у Артема Дзюбы могут возникнуть трудности с поиском нового клуба, передает Metaratings.ru.

«Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнет взять его на огромную зарплату, учитывая его плюсы и минусы? Это вопрос», — сказал Корнеев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За национальную российскую команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России.